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Боец MMA Александр Емельяненко назвал фаворита в бою Гассиева и Уэлча

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский боец смешанных единоборств MMA Александр Емельяненко назвал своего фаворита в поединке российского боксера Мурата Гассиева и американца Карлузы Уэлча.

Емельяненко отметил хорошие бойцовские качества Гассиева и пожелал ему победы.

«Гассиев – хороший ударник. Я думаю, если он не растерял своей спортивной кондиции, то он победит. Он хорошо, жестко бьет, чувствует противника на ринге, физически крепкий. Поэтому желаю ему победы и удачи!» — заявил Александр Емельяненко в разговоре с «Известиями»

12 августа двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко также назвал Гассиева фаворитом в бою с Уэлчем. Боксер рассказал, что ожидает досрочного завершения боя, после чего Гассиеву нужно будет искать новых соперников.

Гассиев 10 августа заявил, что с начала карьеры к каждому противнику относится очень серьезно, и отметил, что находится сейчас в таком положении, что должен одерживать победу над каждым соперником.

26 августа телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию турнира «Битва у крепости Калемегдан», который пройдет на открытом воздухе в Сербии. В главном поединке вечера зрителей ждет противостояние между Гассиевым и Уэлчем.

28-летний Мурат Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. На его счету числятся 30 поединков, в 21 из которых он одержал победу нокаутом. У его соперника 42-летнего Уэлча в копилке 24 боя, из которых 19 побед нокаутом.

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