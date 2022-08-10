Боксер Гассиев рассказал об отношении к американцу Уэлчу

Российский боксер-профессионал Мурат Гассиев 10 августа рассказал об отношении к американцу Карлоусу Уэлчу, с которым ему предстоит выйти на ринг в Сербии 26 августа.

Как заявил Гассиев, с начала карьеры он к каждому противнику относится серьезно.

«Кем бы он ни был — чемпионом мира, претендентом, начинающим боксером, молодым или возрастным. Никогда никого не недооцениваю и готовлюсь к поединкам со всеми одинаково. Уверен, что и мой соперник серьезно готовится», — сказал он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

При этом, отвечая на вопрос, есть ли у него какая-либо стратегия, российский боксер отметил, что находится сейчас в таком положении, что должен одерживать победу над каждым соперником.

«И если сейчас это Карлоус Уэлч, то это будет он, а дальше соперники будут улучшаться и оппозиция будет становиться серьезнее. Я знаю, как могу боксировать, на каком уровне находиться. И сейчас моя задача — просто следить за собой, своим здоровьем, серьезно относиться к тренировочному процессу и выигрывать у всех соперников, которых мне дают», — сказал Гассиев.

Ранее в этот день в распоряжении «Известий» появились кадры тренировки Гассиева в Сербии.

26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса. Главное событие вечера — бой Гассиева и Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».

В российском городе состоится турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах, RCC MMA, под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным поединком вечера станет встреча россиянина Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.