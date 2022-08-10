Появились кадры тренировки боксера Гассиева в Сербии

Российский профессиональный боксер Мурат Гассиев в настоящий момент находится в Сербии, где тренируется перед предстоящим турниром «Битва у крепости Калемегдан» в Белграде. Соответствующие кадры появились 10 августа в распоряжении «Известий».

На видеозаписи видно, как Гассиев проводит тренировку на свежем воздухе, где выполняет прыжки с приседанием, скачки на одной ноге, пробежки и, конечно же, боксирует.

26 августа телеканал РЕН ТВ покажет трансляции боев в Екатеринбурге и Сербии — битва в столице состоится в честь празднования Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии. Главным боем станет битва между действующим чемпионом по версии WBA Asia в тяжелом весе Муратом Гассиевым и американским боксером Карлузой Уэлчем.

В Екатеринбурге на арене «Уралец» пройдет турнир RCC 12, организованный одной из ведущих российских промоутерских компаний в смешанных единоборствах RCC MMA под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием турнира станет поединок российской звезды ММА Александра Шлеменко и сербского бойца Александра Илича.