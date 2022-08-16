Гассиев рассказал о подготовке к бою с Уэлчем

Российский боец Мурат Гассиев никогда не недооценивает своих противников и готовится к боям одинаково. Об этом спортсмен рассказал 16 августа корреспонденту «Известий» в преддверии боя с американцем Карлузом Уэлчем.

В настоящее время Мурат Гассиев тренируется в Сербии под палящим солнцем. Бой с соперником пройдет у стен крепости Калемегдан.

«Кто бы он ни был — чемпион или претендент, начинающий боксер, молодой или возрастной, — я никогда никого не недооцениваю и готовлюсь всегда одинаково», — в прокомментировал Гассиев.

Он уже был чемпионом мира, но хочет вновь покорить мировой бокс. В последние годы его мучили травмы, карьеру пришлось поставить на паузу, но теперь спортсмен настроен на триумфальное возвращение.

«Гассиев нечасто выступает. Он не будет конкретно тянуть раунды, но постарается продышаться. Он Мурату ничего не сможет противопоставить. Это будет досрочная победа — 100 процентов», — прокомментировал возможности участников боксер и депутат Госдумы Николай Валуев.

Ранее во вторник Уэлч обратился к Гассиеву. Американец предупредил, что россиянина ожидает «крутой бой».

15 августа российский боец смешанных единоборств MMA Александр Емельяненко назвал Гассиева фаворитом в поединке с американцем. Емельяненко отметил хорошие бойцовские качества Гассиева и пожелал ему победы.

26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса. Главное событие вечера — бой Гассиева и Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».