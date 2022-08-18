В Латвии снесли монумент погибшему советскому дипкурьеру Нетте

Монумент в честь погибшего советского дипкурьера Теодора Нетте снесли в Огрском крае Латвии. Об этом 18 августа сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.

Как сообщает СМИ, работы по сносу монумента в населенном пункте Икшкиле были произведены ночью. Решение было принято думой Огрского края.

Теодор Нетте погиб в 5 февраля 1926 году в Латвии, защищая дипломатическую почту. Поэтому 5 февраля отмечается день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В июле стало известно, что правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

В список не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван. 3 августа появилась информация о том, что после демонтажа монумент будет разобран и утилизирован.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии о сносе памятника, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.