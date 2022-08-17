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Гибкий заход: в РФ стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung

Сколько будут стоить Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 и когда они появятся на прилавках
Фото: Samsung
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Российские ритейлеры начали анонсировать продажи и принимать предзаказы на новейшие раскладные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Об этом сказано на сайтах ряда магазинов, представители других сетей сообщили о планах запустить ту же опцию. Официальных поставок устройств южнокорейского производителя в Россию не планируется, а ввезенные по параллельному импорту гаджеты могут появиться на прилавках уже в первой половине сентября, считают участники рынка. При этом цены на них могут оказаться до 40% выше, чем в других странах, например в Казахстане, не исключили эксперты. Уверенность, с которой ритейлеры обещают покупателям новинки от Samsung, свидетельствует о том, что параллельный импорт электроники в РФ оказался эффективным, а значит, дефицита смартфонов в России, который некоторые аналитики прогнозировали в первой половине года, удалось избежать, подчеркнули специалисты.

Линия изгиба: когда новые складные смартфоны Samsung появятся в РФ
И сколько устройства будут стоить в нашей стране

Необъявленная премьера

Российские розничные сети анонсировали начало продаж новых раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, презентацию которых южнокорейский производитель провел на прошлой неделе. В марте Samsung прекратил поставки в РФ, так что официально в нашу страну их ввозить не будут, отметили опрошенные «Известиями» участники рынка. Тем не менее на сайтах «М. Видео» и «Эльдорадо» открылся предзаказ на новые модели, заметили корреспонденты издания. Ритейлеры просят покупателей оставить контактные данные и обещают проинформировать о поступлении новинок.

— Смартфоны будут доступны нашим клиентам, как и всегда, после старта продаж на глобальном рынке. В нынешних непростых условиях мы делаем все возможное, чтобы россияне вместе с пользователями во всеми мире имели доступ к новым гаджетам, — сказали в пресс-службе ритейлера.

в РФ стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung
человек держит в руках телефон Samsung
Фото: Global Look Press/Zheng Huansong

Предзаказ новых «раскладушек» планирует открыть и один из конкурентов «М. Видео — Эльдорадо», сообщил «Известиям» его сотрудник.

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Анонсировал появление новинок от Samsung и GalaxyStore (принадлежит Inventive Retail Group). Цены на Z Flip 4 в нем составят 119 990 рублей, на Z Fold 4 — 169 990 рублей, сказано на сайте магазина.

— Сегодня мы предлагаем тем, кто хотел бы приобрести новые смартфоны, оставить свои контакты, чтобы мы сообщили о времени появления товара в магазине, — сказала представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Сейчас ритейлеры не сообщают, когда закончится предзаказ и начнутся продажи новых смартфонов. Их появление на мировом рынке запланировано на 26 августа. Через две-три недели после этого раскладные смартфоны могут по параллельному импорту появиться и в российских магазинах — если на мировом рынке не случится их дефицита и если поставки в ЕАЭС не будут ограничены, считает сотрудник еще одной сети, которая также собирается начать продажи Z Flip 4 и Z Fold 4. Опрошенные «Известиями» эксперты ранее предполагали, что новые раскладные смартфоны могут появиться в РФ в начале сентября.

в РФ стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung
человек работает на новой модели телефона Samsung
Фото: Samsung

В Samsung не стали комментировать ситуацию.

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Российские цены на новые «раскладушки» будут выше, чем в других странах, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. К примеру, в Казахстане, где продажи аппаратов стартуют официально, Z Flip 4 в пересчете на рубли стоит около 130 тыс. рублей (плюс в подарок покупатель получит умные часы), рассказал эксперт. При этом Z Flip 4 в том же Казахстане стоит около 70 тыс. рублей, то есть на более чем на 40% дешевле, чем анонсировано в России, добавил он.

По мнению Эльдара Муртазина, спрос на новые раскладные аппараты Samsung в этом году будет меньше, чем в прошлом. Если, к примеру, Fold годом ранее продавали тысячами в месяц, то сейчас речь, скорее всего, пойдет о сотнях, спрогнозировал он. Все-таки раскладные смартфоны — это устройства, рассчитанные на нишевую аудиторию, полагает эксперт. К тому же на рынке еще присутствуют прошлогодние модели, по характеристикам и возможностям концептуально не отличающиеся от новинок, а потому менять прошлогодние Flip и Fold на новые острой необходимости нет, сказал Эльдар Муртазин.

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За первые семь месяцев 2022 года раскладные смартфоны заняли лишь 0,2% российского рынка в штуках и 1% в деньгах, рассказал сотрудник компании-партнера нескольких производителей электроники. Правда, спрос на такие аппараты Samsung растет очень быстро. Например, с января по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го продажи Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip в штуках и в деньгах выросли на 213 и 195% соответственно, утверждает он.

По оценке «М. Видео — Эльдорадо», в 2021 году продажи смартфонов с гибким дисплеем в России в штуках увеличились примерно вчетверо. В деньгах на них пришлось порядка 1% всего рынка, отметил представитель объединенного ритейлера.

То обстоятельство, что сети уверенно анонсируют начало продаж новых смартфонов Samsung, наглядно демонстрирует, что параллельный импорт в РФ работает, причем достаточно эффективно, считает Эльдар Муртазин. В принципе, он может покрыть до 100% потребностей рынка, уверен эксперт. Во многом именно поэтому сейчас в России нет дефицита смартфонов и другой электроники, которого в первой половине 2022 года так опасались участники рынка и эксперты, сказал Эльдар Муртазин.

в РФ стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung
человек убирает телефон в карман
Фото: Samsung
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О том, что ритейл закрыл проблему поставок смартфонов, «Известиям» в начале августа рассказывали и участники рынка. К примеру, в магазинах «М. Видео — Эльдорадо» в начале месяца было доступно около 500 смартфонов моделей примерно от 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года, отмечал представитель компании.

Параллельный импорт работает и действительно эффективен. Об этом можно судить хотя бы потому, сколько моделей iPhone представлено на рынке, согласен руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Очевидно, что сейчас эффективнее и гибче в этом направлении развивается онлайн, нежели традиционная розница, считает он. По его мнению, анонсы продаж и предзаказ Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip — во многом имиджевые ходы со стороны розничных сетей, призванных продемонстрировать их надежность и возможности удовлетворять запросы покупателей. Спрос на складные смартфоны крайне мал, и доставить несколько аппаратов под заказ не проблема, заключил эксперт.

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