Линия изгиба: когда новые складные сартфоны Samsung появятся в РФ

Новые раскладные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, которые Samsung представил 10 августа, могут завезти в Россию по параллельному импорту в конце августа — начале сентября , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Вероятно, они будут примерно в полтора раза дороже «раскладушек» предыдущей третьей серии, которые продавались в начале года, не исключили специалисты. Стоимость модели Fold с большей диагональю экрана составит около 200 тыс. рублей, а более компактный Flip будут предлагать за 110-120 тыс. рублей, полагают аналитики. Вряд ли аппараты, созданные для нишевой аудитории, будут пользоваться в РФ повышенным спросом, считают эксперты. У сгибающихся смартфонов незначительная доля в продажах, подтвердили ритейлеры.

«Раскладушки» большие и малые

На мероприятии Galaxy Unpacked 10 августа Samsung представил два раскладных смартфона — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 . В целом новые «раскладушки» не сильно отличаются от своих предшественников третьей серии . Fold стал чуть тоньше прошлогодней модели (за счет более изящного шарнира) и получил улучшенную камеру с широкоугольным 50-мегапиксельным объективом вместо 12-мегапиксельного в предыдущей модели Z Fold.

Улучшилось качество съемки по сравнению с предыдущими моделями и в Z Flip 4, заявили в Samsung. Также появилась увеличенная до 3700 мАч батарея . Благодаря партнерству Samsung с Meta (признана в России экстремистской организацией) камера для панорамных съемок оптимизирована для самых популярных социальных платформ, включая Instagram, WhatsApp и Facebook (принадлежат Meta), подчеркнул южнокорейский производитель.

Ранее некоторые эксперты не исключали, что в Z Fold 4 появится гнездо для стилуса S-Pen. Оно было предусмотрено только в смартфонах Galaxy Note, в этом году Samsung включил стилус в комплект поставки новейшего флагмана Galaxy S22 Ultra. Однако отсек для S-Pen в новой «раскладушке» так и не появился.

Помимо смартфонов Samsung представил новые умные часы Galaxy Watch 5 и новые наушники Galaxy Buds 2 Pro.

Работа над ошибками

Galaxy Z Fold 4 — это дальнейшее улучшение форм-фактора и исправление неудачных решений предыдущих моделей, а также обновление технических параметров в соответствии со стандартами флагманских смартфонов второй половины 2022 года , считает редактор направлений «Гаджеты» и «ПК» «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев. В Galaxy Z Flip 4 среди самых интересных с точки зрения потенциальных пользователей изменений — более емкая батарея и подэкранная фронтальная камера, которая будет почти незаметна в выключенном состоянии , говорит он.

Основное отличие новых Z Fold и Z Flip от предыдущих моделей — улучшенные аккумулятор и камера, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он также обратил внимание на незначительные изменения экранов. Но в остальном новые смартфоны мало чем отличаются от старых, считает эксперт.

Линия изгиба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В аппаратах будут различные новые дополнительные софтверные опции. Но они не настолько прогрессивные, чтобы говорить о разительных отличиях новых смартфонов от «раскладушек»-предшественниц . Тем, кто пользуется складными аппаратами предыдущего поколения, не стоит торопиться с заменой, — поделился мнением специалист.

Официально в этом году Samsung после премьеры не будет ввозить в РФ Z Fold и Z Flip , говорят опрошенные «Известиями» участники рынка. По прогнозам Эльдара Муртазина, по параллельному импорту аппараты начнут ввозить после начала мировых продаж, то есть в конце августа — начале сентября . В сложившейся ситуации стоимость смартфонов будет зависеть от аппетитов импортеров — можно предположить, что изначально ценник на Z Fold составит около 200 тыс. рублей, а на Z Flip — 100-120 тыс. , оценил эксперт. Он напомнил, в начале года Z Fold третьего поколения стоил 140 тыс., а Z Flip — 80 тыс .

Новые аппараты скорее всего появятся в РФ в начале сентября, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он не исключил, что из-за параллельного импорта стоить они будут примерно в полтора раза дороже, чем «раскладушки»-предшественницы .

Гибкая ниша

Опрошенные «Известиями» участники рынка отметили: раскладные смартфоны сейчас — крайне узкая ниша . За первые семь месяцев 2022 года такие аппараты заняли лишь 0,2% российского рынка в штуках и 1% в деньгах , рассказал сотрудник компании-партнера нескольких производителей электроники. Правда, спрос на складные аппараты Samsung растет очень быстро — например, с января по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го продажи Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip в штуках и в деньгах выросли на 213% и 195% соответственно, утверждает он.

По данным МТС, Galaxy Z Flip в январе-июле 2022 года заняли примерно 60% российского рынка гибких устройств.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2021-м продажи смартфонов с гибким дисплеем на российском рынке в штуках увеличилась примерно вчетверо. В деньгах на них пришлось порядка 1% от всего рынка и около 2% в сегменте девайсов дороже 50 тыс. рублей. Это растущий, но пока еще нишевый сегмент , сказала представитель ритейлера Валерия Андреева.

Линия изгиба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но в «Мегафоне» к ним видят интерес со стороны покупателей. С января по июль продажи складных смартфонов в штуках в розничной сети компании выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе оператора.

Представители ритейлеров и операторов пока не говорят, будут ли компании продавать Z Fold 4 и Z Flip 4 и когда могут начаться поставки по параллельному импорту. «М. Видео-Эльдорадо» прилагает все усилия, чтобы покупатели, как и всегда, имели доступ к самым свежим новинкам электроники, прокомментировала ситуацию Валерия Андреева.