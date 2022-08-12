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Французский связной: в РФ появился новый бренд смартфонов Wiko

Заинтересует ли он российских покупателей
Фото: Wiko
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На российских прилавках появились смартфоны французского бренда Wiko, принадлежащего китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Торговать ими уже начал объединенный ритейлер «М.Видео – Эльдорадо», а до конца августа устройства появятся и в «Мегафоне», рассказали «Известиям» в торговых сетях. Это прецедент — с конца февраля производители смартфонов не выходили на рынок РФ, а наоборот, сворачивали продажи, отметили участники рынка. Wiko появляется в России на фоне снижения продаж Samsung и Apple и восполнения образовавшегося дефицита продукцией китайских вендоров, указали эксперты. Вслед за этим брендом в РФ могут устремиться и другие локальные игроки, чьи смартфоны также делают в Китае, не исключили специалисты.

Француз с китайским акцентом

О том, что смартфоны Wiko начнут официально продаваться в России, «Известиям» рассказал источник, близкий к нескольким компаниям — партнерам производителей электроники. Это едва ли не первый бренд смартфонов, который выходит на рынок РФ после начала санкционной кампании и прекращения поставок ведущими мировыми производителями, подчеркнул собеседник издания.

В «М. Видео – Эльдорадо» продажи смартфонов французско-китайского бренда уже стартовали, подтвердила представитель ритейлера Валерия Андреева. В магазинах сетей доступен Wiko Т3, скоро появятся и другие модели смартфонов, а также наушники и аксессуары, пообещала она. Это первый официальный выход нового бренда смартфонов на российский рынок с февраля, подтвердила Валерия Андреева.

— Мы будем сотрудничать с Wiko. Смартфоны этого бренда появятся в нашей розничной сети до конца августа, — сообщили «Известиям» в «Мегафоне».

Французский связной
телефон
Фото: REUTERS/Yves Herman
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И сколько устройства будут стоить в нашей стране

Бренд Wiko был основан в Марселе в 2011 году, а в 2017 году его приобрела китайская Tinno Mobile Technology, сказано на сайте производителя. Устройства марки продаются более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

По данным консалтинговой компании Canalys, в 2021 году Wiko вошел в пятерку популярных брендов смартфонов во Франции с долей рынка в 5%. Там его узнаваемость в 2021 году составляла 72%.

«Известия» направили запросы в Tinno Mobile Technology. Cвязаться с представителями Wiko не удалось.

— Мы постоянно работаем над тем, чтобы ассортимент наших магазинов пополнялся новыми гаджетами от самых разных производителей электроники, — ответили в МТС на вопрос о возможности включения в ассортимент Wiko и других малоизвестных в России брендов электроники.

О планах выхода бренда на российский рынок знает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компания некоторое время назад занималась поиском партнеров для работы в РФ, утверждает он. По словам эксперта, Wiko — классический B-бренд, то есть локальный, продвигающий себя в той или иной отдельно взятой стране или регионе.

Французский связной
смартфон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Joan Cros

Сказать о каких-либо выдающихся характеристиках Wiko нельзя, но и нареканий особых нет — вполне добротная и качественная китайская продукция, — считает Эльдар Муртазин.

В «М. Видео – Эльдорадо» сказали, что модель Wiko Т3 будет продаваться в ценовой категории 10–15 тыс. рублей. Но в целом продукцию бренда можно отнести скорее к диапазону стоимости 15–22 тыс. рублей, считает Эльдар Муртазин. Это довольно широкий, но конкурентный сегмент, в нем есть смартфоны Xiaomi, Realme, Samsung и других вендоров, сказал он.

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Поднебесная экспансия

Выход на российский рынок Wiko иллюстрирует процесс постепенного замещения продукции ведущих мировых брендов, отказавшихся поставлять смартфоны в РФ, товарами китайских производителей, считают опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. По данным «М.Видео – Эльдорадо», доля брендов из КНР на российском рынке во II квартале составила 65%, при этом в июне она достигла 70%. В начале года этот показатель не превышал 50%, рассказывал «Известиям» ранее сотрудник одного из ритейлеров. Во II квартале 2022 года в натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем–мартом на 4,8 п.п. — до 30,6%, компания вышла на первое место по продажам смартфонов в РФ.

По данным компании — партнера нескольких производителей электроники, позиции Apple и Samsung на рынке смартфонов в РФ значительно снизились. Если в I квартале 2022 года южнокорейский производитель занимал на нем 33% в натуральном выражении, то уже в апреле–июне эта доля сократилась до 18,5%, то есть более чем в 1,5 раза. У Apple показатель снизился с 15,3 до 10,6%.

— Мы наблюдаем повышенный спрос на смартфоны китайских брендов, среди самых популярных — модели Xiaomi, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon. — Также на маркетплейсе стали более заметны товары брендов электроники, не входящих в первый эшелон.

Французский связной
телефон
Фото: Wiko
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Например, Poco, Tecno и Realme давно были представлены на маркетплейсе, а сейчас прочно вошли в топ по продажам, отметил представитель площадки. А смартфон Infinix HOT 11 Play 4 с 64 Гб памяти стал самым продаваемым в июле, добавил он.

В июле в «Ситилинке» доля китайских брендов среди всех продаж смартфонов составила 91%, сообщили в пресс-службе ритейлера. Наиболее популярный у покупателей бренд среди таких гаджетов в июле — Xiaomi, отметили в компании.

— Летом у нас добавились новые китайские бренды смартфонов CoolPad и Oukitel, а также появилась эксклюзивная модель защищенного смартфона Doogee S98. Мы продолжаем работать над расширением ассортимента смартфонов и открыты для обсуждений всех предложений от производителей по сотрудничеству, — сказали в пресс-службе сети.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, вслед за Wiko в Россию могут потянуться и другие локальные бренды, например, из Индии или стран Латинской Америки. В большинстве случаев это всё равно будут аппараты китайского производства, что упрочит позиции компаний из КНР на рынке — расширять свое присутствие они будут как под собственными брендами, так и под торговыми марками компаний, заказывающих у них смартфоны для последующего продвижения в своих странах, заключил эксперт.

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