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МИД РФ напомнил о точках невозврата в дипотношениях с Вашингтоном

МИД предупредил США об опасности признания России «спонсором терроризма»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Россия предупредила США о точках невозврата, после пересечения которых возможен разрыв дипломатических отношений. Об этом в субботу, 13 августа, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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«Не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», — сказал он ТАСС.

Дарчиев в данном контексте упомянул обсуждаемую в конгрессе США законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма».

«Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — добавил глава департамента МИД России.

27 июля сенат конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. С призывом внести Россию в список к Вашингтону ранее обратился Киев.

Сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма» 11 августа. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Как указали в МИД РФ, заявление сейма Латвии о признании России государством — «спонсором терроризма» грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксировано в п. 1 ст. 2 устава ООН). Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет.

12 августа депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией. По его словам, решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма не подкреплено фактами.

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