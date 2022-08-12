В Европарламенте не нашли доказательств «спонсирования терроризма» Россией

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил об отсутствии доказательств спонсирования терроризма Россией. По его словам, решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма не подкреплено фактами.

«Декларация латвийских депутатов не имеет юридической силы и не подкреплена весомыми доказательствами. Спонсирование терроризма государством предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними. Мне неизвестны какие-либо доказательства того, что Россия участвует в каких-либо подобных действиях в пределах ЕС», — подчеркнул Бек в беседе с «Известиями».

Сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма» 11 августа. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера.

Депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии, заявил, что Москве необходимо принять самые жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев.

Как указали в МИД РФ, заявление сейма Латвии о признании России государством — «спонсором терроризма» грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства государств (зафиксированном в пункте 1 ст. 2 Устава ООН). Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет.