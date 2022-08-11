Чижов назвал преждевременными суждения о роли темы виз для россиян в ЕС

На данный момент преждевременно говорить о том, что тема выдачи шенгенских виз россиянам находится в центре дискуссий в ЕС, заявил 11 августа постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что говорить пока о том, что эта тема стала в центре дискуссий в Евросоюзе, по крайней мере несколько преждевременно», — отметил пострпед.

Ранее 11 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.

В этот же день Латвия признала РФ страной, поддерживающей терроризм, и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера. Правительство Латвии запретило выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Кроме того, в ходе пресс-конференции 11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. При этом он напомнил о введенных ФРГ санкциях в отношении отдельных граждан России.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам РФ. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

Тогда же стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве рассчитывают, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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