В ДНР уведомили об утечке аммиака из-за обстрела пивоваренного завода со стороны ВФУ

В результате обстрела территории Донецкого пивоваренного завода со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) произошла утечка аммиака. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Предприятие располагается в Калининском районе Донецка. Как уточняется, зона поражения составила 2 км.

«Штаб территориальной обороны ДНР рекомендует горожанам не находиться на улице и не открывать окна», — говорится в Telegram-канале территориальной обороны ДНР.

Ранее этим же днем, 10 августа, украинские формирования обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

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