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В Киеве допустили удар по ведущим к Запорожской станции ЛЭП

Глава «Энергоатома» Котин: ВСУ могут перебить ЛЭП, ведущие к Запорожской АЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебить линии электропередачи (ЛЭП), ведущие к Запорожской АЭС, если Россия начнет отключать ее от украинской энергосистемы. Об этом 10 августа заявил глава «Энергоатома» Петр Котин.

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«Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Также Волга рассказал, что планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют. Он добавил, что прорабатываются они в зависимости от ситуации, пишет «Газета.Ru».

Накануне Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по факту обстрелов ЗАЭС со стороны Украины на 11 августа. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», пишет RT.

9 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия заявил, что целями обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины были получение нового оружия и привлечение внимания.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли Запорожскую АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган». Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

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