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Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, о чем в среду, 10 августа, сообщило агентство Kyodo. Специальное заседание кабинета министров началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск).

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Процедура подачи заявлений об отставке считается традиционной при кадровых правительственных перестановках. Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил о намерении провести кадровые перестановки в правительстве и руководстве правящей партии 10 августа.

Целью называлось желание справиться с падением уровня общественной поддержки и попытка отстраниться от подозрений в связях с религиозной группой, оказавшейся в центре внимания после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, уточняет агентство.

Премьер-министр оставит в должности главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министра иностранных дел Ёсимасу Хаяси и министра финансов Шуничи Судзуки, сообщили высокопоставленные источники в администрации.

15 июля премьер-министр Японии Кисида объявил, что государственные похороны Синдзо Абэ пройдут в сентябре. Позднее стало известно, что государственные похороны бывшего главы кабмина Абэ пройдут 27 сентября на спортивной арене Nippon Budokan в Токио.

Прощание с Абэ состоялось 12 июля. Тысячи японцев собрались, чтобы проводить в последний путь бывшего главу правительства. Тогда же состоялись частные похороны для членов семьи и близких друзей, в которых также участвовал Кисида.

Накануне стало известно, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — ордена Хризантемы с цепью. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров страны. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела. 9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.

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