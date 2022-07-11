Синдзо Абэ наградят высшим орденом Японии посмертно
Убитый бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды страны. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает агентство Kyodo.
Соответствующее решение было принято на состоявшемся заседании кабинета министров страны.
Агентство отмечает, что Абэ наградят высшим орденом Хризантемы с цепью.
Существует два вида ордена: орден Хризантемы с цепью и орден Хризантемы с большой лентой. Цепь ордена вручается только посмертно, исключение сделано для глав иностранных государств.
Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.
Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.
Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.
9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.
Похороны экс-премьера пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.
Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.