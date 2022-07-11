Синдзо Абэ наградят высшим орденом Японии посмертно

Убитый бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды страны. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает агентство Kyodo.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся заседании кабинета министров страны.

Агентство отмечает, что Абэ наградят высшим орденом Хризантемы с цепью.

Существует два вида ордена: орден Хризантемы с цепью и орден Хризантемы с большой лентой. Цепь ордена вручается только посмертно, исключение сделано для глав иностранных государств.

Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Похороны экс-премьера пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.