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Государственные похороны Абэ пройдут в сентябре

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в сентябре пройдут государственные похороны бывшего главы кабмина Синдзо Абэ. Об этом 15 июля сообщило агентство Kyodo.

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«Проведя государственные похороны, мы будем оплакивать смерть бывшего премьер-министра Абэ и продемонстрируем нашу решимость решительно защищать демократию, не поддаваясь насилию», — заявил Кисида.

Церемония, вероятно, пройдет в Токио в спортивной арене Nippon Budokan. Правительство создаст комиссию, которая приступит к организации похорон.

12 июля состоялось прощание с Абэ. Тысячи японцев вышил на улицы, чтобы проводить в последний путь бывшего главу правительства. Тогда же состоялись частные похороны для членов семьи и близких друзей, в которых также участвовал Кисида.

Накануне сообщалось, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — орденом Хризантемы с цепью. Соответствующее решение было принято на состоявшемся заседании кабинета министров страны. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.

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