Тысячи японцев вышли на улицы проститься с убитым экс-премьером Абэ

Тысячи японцев вышли на улицы Токио, чтобы проводить в последний путь бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, скончавшегося от огнестрельных ранений после покушения.

Жители страны заполонили улицы, по которым проезжал катафалк с гробом политика. Они поднимали руки вверх, прощаясь с ним. Полицейские перекрыли движение для беспрепятственного проезда траурной колонны, сообщается на сайте kp.ru.

Церемония прощания с Синдзо Абэ прошла в буддийском храме Дзодзедзи, сообщает телеканал «Звезда». Для церемонии гроб с телом выставляется в храме, к нему по очереди подходят близкие, друзья и желающие проститься с покойным. Также по желанию можно выступить с кратким прощальным словом.

Церемония традиционно начинается вечером и длится несколько часов. После завершения основной части в храме остаются только монах и семья умершего. Они молятся всю ночь и следят, чтобы не погасли благовония, сообщается на сайте aif.ru.

На следующий день происходят кремация и похороны. По настоянию семьи Синдзо Абэ его похороны пройдут в узком кругу родных и близких.

Накануне сообщалось, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — орденом Хризантемы с цепью. Соответствующее решение было принято на состоявшемся заседании кабинета министров страны. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.