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Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября

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Фото: TASS/EPA/POOL/Michel Euler
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Государственные похороны бывшего главы кабмина Японии Синдзо Абэ пройдут 27 сентября на спортивной арене Nippon Budokan («Зал боевых искусств») в Токио. Об этом в среду, 20 июля, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

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Отмечается, что сейчас правительство проводит окончательное согласование на этот счет.

Ранее, 15 июля, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что государственные похороны Синдзо Абэ пройдут в сентябре.

Прощание с Абэ состоялось 12 июля. Тысячи японцев собрались, чтобы проводить в последний путь бывшего главу правительства. Тогда же состоялись частные похороны для членов семьи и близких друзей, в которых также участвовал Кисида.

Накануне стало известно, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — орденом Хризантемы с цепью. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров страны. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.

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