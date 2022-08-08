Власти Запорожья ждут от ООН реакции на обстрелы АЭС со стороны ВСУ

Власти Запорожской области ожидают от Организации Объединенных Наций (ООН) принятия конкретных действий в ответ на обстрелы атомной электростанции (АЭС) украинскими военными. Об этом заявил 8 августа член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и каких-то конкретных действий, потому что сейчас пока мы видим, что ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую. Почему-то на уровне клерков ООН идет давление на МАГАТЭ, идет режим саботажа, и никакие вопросы не поднимаются», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся.

В посольстве России в США указали в свою очередь, что обстрелы АЭС со стороны украинских боевиков создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы. Соответствующим образом посольство прокомментировало распространенные в американских СМИ обвинения российской стороны в атаках АЭС в Запорожской области.

В ночь на воскресенье, 7 августа, украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

В тот же день бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут прекратиться, для этого достаточно одного звонка президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с угрозой перекрыть военную помощь Украине. Он уточнил, что Киев примет решение прекратить атаки, поскольку сильно нуждается в поставках США вооружения.

Как заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, генерал-полковник Михаил Мизинцев, ООН своими действиями не позволяет установить полноценный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС.

Мизинцев отметил, что недавняя провокация вооруженных сил Украины (ВСУ) была не первой. По его словам, обстрелы радиационно опасных объектов происходят на регулярной основе.

До этого, 6 августа, сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» заявила, что Совет безопасности ООН, МАГАТЭ, международное сообщество обязаны срочно собраться и потребовать от Украины прекратить удары по Запорожской АЭС.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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