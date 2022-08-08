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В Совфеде предложили разработать законы для конфискации иностранной собственности

Клишас: необходимо разработать правовую основу для конфискации иностранной собственности в РФ и на освобожденных территориях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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России необходимо разработать правовую основу для конфискации иностранной собственности в стране и на освобожденных территориях. Об этом 8 августа заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью», — написал он в Telegram-канале.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он отметил, что работа по изъятию собственности продолжается. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

До этого, 28 июля, Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промышленных предприятий. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию». Он назвал принятие закона распродажей страны.

14 июля сообщалось, что Киев и Рига начинают работу над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом. В министерстве юстиции Украины поблагодарили дружественную страну, а также отметили, что соглашение преодолеет принцип иммунитета государственной собственности, который стал главной проблемой на пути конфискации золотовалютных резервов РФ, хранящихся за рубежом.

Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский 13 июля, Западу не следует забывать о возможном ответе в случае изъятия российских активов, но РФ не хотела бы эскалации в этом направлении. Использование средств России без ее согласия будет трактоваться страной как неправомерный и недружественный выпад, уточнил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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