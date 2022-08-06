Зеленский заявил об изъятии на Украине российских активов на $765 млн

Российские активы на общую сумму порядка $765 млн уже конфискованы на Украине. Об этом заявил в пятницу, 5 августа, украинский президент Владимир Зеленский.

«Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен ($765 млн). Эта работа продолжается», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

По словам Зеленского, на совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

При этом в планах конфисковать собственность, которая принадлежит не только российскому государству, но и его резидентам, речь идет о тысячах позиций, добавил глава Украины.

Ранее в этот день украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на территории страны. Вырученные средства планируется направить на оборону и восстановление Украины, уточнил он.

14 июля сообщалось, что Киев и Рига начинают работу над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом. В министерстве юстиции Украины поблагодарили дружественную страну, а также отметили, что соглашение преодолеет принцип иммунитета государственной собственности, который стал главной проблемой на пути конфискации золотовалютных резервов РФ, хранящихся за рубежом.

О том, что Киев изучает возможность подачи в Великобритании судебного иска для «конфискации» недвижимости, владение которой приписывают России, сообщалось 10 июля. Газета The Times писала, что таких объектов имущества 18.

Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский 13 июля, Западу не следует забывать о возможном ответе в случае изъятия российских активов, но РФ не хотела бы эскалации в этом направлении. Использование средств России без ее согласия будет трактоваться страной как неправомерный и недружественный выпад, уточнил он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 марта заявил о том, что конфискация в странах Запада имущества, аресты собственности бизнесменов являются «крахом частной собственности и частного бизнеса».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».