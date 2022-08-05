Кабмин Украины согласовал указ о конфискации 903 принадлежащих РФ объектов

Правительство согласовало указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на территории страны. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Отмечается, что вырученные средства планируется направить на оборону и восстановление Украины.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о 903 объектах. В их числе: имущество, которое принадлежит российскому государству; активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков.

10 марта пресс-служба Верховной рады сообщила, что президент Украины подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно документу, осуществляться изъятие будет без какой-либо компенсации стоимости собственности.

23 мая Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ в Донбассе. Обращать имущество в доход государства будет Высший антикоррупционный суд (ВАКС), а отвечать за поиск активов и обращаться в суд будет министерство юстиции Украины.

По мнению Киева, процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих спецоперацию РФ по защите жителей Донбасса, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».