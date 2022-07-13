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В МИД РФ заявили о возможном ответе Москвы в случае изъятия российских активов

МИД РФ: Западу не следует забывать о возможном ответе в случае изъятия российских активов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Западу не следует забывать о возможном ответе в случае изъятия российских активов, но РФ не хотела бы эскалации в этом направлении. Об этом в среду, 13 июля, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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«Подобные действия ряда стран воспринимаются нами как посягательство на суверенную собственность. Отказ Запада от взаимодействия в правовом поле создает крайне опасный прецедент для всех участников современной мировой финансовой архитектуры, показывающий неспособность гарантировать суверенный статус активов государств вне зависимости от геополитических реалий», — сказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться Россией как неправомерный и недружественный выпад. Биричевский призвал Запад вернуться к принципам открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности.

Также он заявил, что гипотетическое решение Лондона о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, но руководство Великобритании уже утрачивает связь с реальностью.

Днем ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд.

10 июля газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

До этого, 4 июля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране «очень внимательно» рассматривают вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине.

30 июня заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории. Как отметил Венедиктов, парадокс заключается в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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