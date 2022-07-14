Украина и Латвия начали подготовку договора о конфискации собственности РФ

Киев и Рига начинают работу над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом. Об этом сообщили в четверг, 14 июля, в министерстве юстиции Украины.

В ведомстве отметили, что о таком решении заявили министры юстиции Латвии и Украины Янис Борданс и Денис Малюська на полях форума в сфере юстиции в Риге.

«Я благодарен дружественной Латвии за готовность стать первым государством, с которым мы начинаем разработку такого соглашения», — приводит слова Малюськи украинский минюст.

Глава ведомства отметил, что принцип иммунитета государственной собственности стал главной проблемой на пути конфискации золотовалютных резервов РФ, хранящихся за рубежом. Заключение многостороннего соглашения или ряда двусторонних соглашений, по его словам, позволит преодолеть это ограничение.

Ранее, 10 июля, газета The Times сообщала о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска в Великобритании для «конфискации» недвижимости, владение которой приписывают России. Речь идет о 18 объектах недвижимости, стоимость которых, предварительно, может достичь £100 млн (7,3 млрд рублей).

В этом же месяце газета The Guardian со ссылкой на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс написала, что Соединенное Королевство рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для их передачи Украине.

С начала проведения спецоперации по защите Донбасса страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Рестрикции в том числе включают заморозку активов и золотовалютных резервов РФ, а также обсуждение вариантов конфискации собственности россиян за рубежом. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные меры демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

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