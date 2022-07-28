Верховная рада разрешила приватизацию крупных промышленных предприятий

Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промпредприятий. Об этом 28 июля сообщил украинскому изданию «Страна» бывший спикер парламента, депутат Дмитрий Разумков.

«Приняли с правками, которыми фактически разрешена большая приватизация», — сказал он.

По его словам, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию», во второй редакции продажа крупных промышленных предприятий была разрешена.

«В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50%. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона. На фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны», — подчеркнул Разумков.

Как он уточнил, поддержали законопроект 233 депутата.

Накануне министерство экономики Украины сообщило, что правительство утвердило перечень 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации. Отмечается, что 354 государственных предприятия будут ликвидированы или реорганизованы, 66 получат новых собственников.

Верховная рада 28 июля также приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине. Они будут иметь те же права на трудоустройство, получение образования, социальных выплат, медицинского обслуживания, что и украинцы.