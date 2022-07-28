Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине. Об этом 28 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«В частности, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он.
В том числе они будут иметь те же права на трудоустройство, получение образования, социальных выплат, медицинского обслуживания, что и украинцы.
По его словам, поддержали законопроект 283 депутата.
Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду соответствующий закон 11 июля.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями», комментируя решение украинского лидера, выразил мнение, что Зеленский продает интересы украинского народа. Он считает это «сдачей украинской территории».
Польский президент Анджей Дуда 5 мая заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет».