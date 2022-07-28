Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине. Об этом 28 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«В частности, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он.

В том числе они будут иметь те же права на трудоустройство, получение образования, социальных выплат, медицинского обслуживания, что и украинцы.

По его словам, поддержали законопроект 283 депутата.

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду соответствующий закон 11 июля.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями», комментируя решение украинского лидера, выразил мнение, что Зеленский продает интересы украинского народа. Он считает это «сдачей украинской территории».

Польский президент Анджей Дуда 5 мая заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет».