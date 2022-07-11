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В Совфеде прокомментировали закон об особом статусе поляков на Украине

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент Украины Владимир Зеленский продает интересы украинского народа, заявил 11 июля в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Так Климов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на территории Украины. Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев со дня вступления в силу нового закона.

«Это на самом деле просто сдача украинской территории, сдача остатков территории бывшей УССР полякам, которые, в принципе, заваривали эту кашу еще в 2008 году, когда предложили Евросоюзу «восточное партнерство», целью которого было дать возможность Польше прирасти в восточных землях и усилить свою позицию», — заявил Климов.

По словам сенатора, тогда Польша навязала Брюсселю эту доктрину, после чего восточное партнерство фактически помогло отколоть Украину от евразийской экономической интеграции.

«Впоследствии всё это было усилено еще и через планы НАТО по превращению Украины в анти-Россию, ‹...› всё это вызвало на территории Украины гражданскую войну. ‹...› Сейчас, когда всё близится к концу, конечно же, Зеленский пытается, видимо, продать то, что у него еще есть под рукой, и продает интересы украинского народа за счет того, что переподчиняет, условно, крепостных польским шляхтичам», — добавил Климов.

6 мая Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил тогда это заявление как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

Тогда же и экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива усмотрел в словах Дуды намек на присоединение территорий Украины к польским. При этом 4 мая военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что Польша не предпринимает попыток оккупировать западные территории Украины, так как опасается столкновения с Россией.

Он также спрогнозировал условия, при которых Польша попытается установить прямой контроль над Западной Украиной. По его словам, это может произойти в случае распада Украины, «когда наступит паралич центральной власти».

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