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Поляки смогут легально жить и работать на Украине в течение полутора лет

Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Karol Serewis
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Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев со дня вступления в силу нового закона. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.

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«В частности, поляки получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты», — говорится в сообщении на сайте офиса.

Законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны был внесен ранее в этот день — в годовщину Волынской резни, в результате которой погибло более 100 тыс. поляков. Как подчеркнул украинский лидер, в этом шаге «можно видеть обратную ситуацию, нежели тогда, когда от поляков старались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизней».

О намерении Зеленского внести соответствующий документ стало известно еще в мае.

В том же месяце президент республики Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

При этом в мае бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива сообщил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал на то, что поставки вооружения иностранного производства Киеву осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тогда также расценил заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

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