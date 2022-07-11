Зеленский внес в раду законопроект об особом статусе для граждан Польши

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны. Об этом заявил 11 июля президент республики Анджей Дуда.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине. ‹...› Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение — вы здесь имеете особенные права. Пусть это тоже будет для нас знаком в тех делах, о которых трудно говорить», — сказал Дуда во время памятных мероприятий в Варшаве, посвященных годовщине Волынской резни.

О намерении Зеленского внести соответствующий законопроект стало известно еще в мае.

В том же месяце Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил тогда заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.