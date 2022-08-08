Посол РФ прокомментировал ситуацию с COVID-19 в КНДР

Эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась после вспышки COVID-19. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«Начиная с 29 июля вот уже четвертый день подряд в графе новых случаев заболевания стоят нули. По состоянию на утро 2 августа во всей стране оставалось всего 95 пациентов, продолжающих лечение от ковида. Однако полностью нормализовавшейся ситуацию назвать нельзя», — пояснил он в беседе с ТАСС.

Дипломат рассказал, что в республике по-прежнему действует масочный режим и закрыты государственные границы. Вместе с тем некоторые послабления всё же есть — например, в парках развлечений заработали детские аттракционы.

Ранее, 30 мая, государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

27 мая постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности не вводить новые санкции в отношении КНДР как минимум сейчас, когда в республике складывается тяжелая эпидемиологическая ситуация.

21 мая в США высказались о готовности помочь Северной Корее противостоять активному заражению граждан COVID-19. В администрации американского президента Джо Байдена указали на «серьезную проблему», с которой республика столкнулась из-за пандемии. Также медицинскую помощь были готовы оказать Южная Корея и Россия, сообщившая о наличии плана.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, тогда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.