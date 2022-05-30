Общее число больных «лихорадкой» в КНДР превысило 3,5 млн

Согласно информации Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба Северной Кореи (КНДР), в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что за прошедшие сутки в результате болезни скончался один человек.

«По состоянию на 18:00 29 мая с конца апреля общее число заболевших лихорадкой составляет более 3 549 590 человек, из которых более 3 360 990 (94,687%) выздоровели и по меньшей мере 188 530 (5,311%) находятся на лечении. На данный момент число умерших составляет 70 человек, а уровень смертности — 0,002%», — говорится в публикации на сайте агентства.

Еще ранее, 26 мая, стало известно о более чем 3,17 млн случаях заболевания за весь период.

При этом 27 мая постпред России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности не вводить новые санкции в отношении КНДР как минимум сейчас, когда в республике складывается тяжелая эпидемиологическая ситуация.

21 мая в США высказались о готовности помочь Северной Корее противостоять активному заражению граждан COVID-19. В администрации американского президента Джо Байдена указали на «серьезную проблему», с которой республика столкнулась из-за пандемии. Также медицинскую помощь были готовы оказать Южная Корея и Россия, сообщившая о наличии плана.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, тогда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.