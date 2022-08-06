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Эстония в режиме секретности готовит демонтаж советских памятников

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти Эстонии учредили комиссию по монументам, в режиме секретности готовящую планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР. Об этом сообщил портал ERR.

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Как отмечается, комиссия будет «организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников с символикой [СССР]». При этом подчеркивается, что в некоторых случаях допустима замена текстов на табличках идеологически нейтральными.

«Работа комиссии протекает под покровом тайны, общественности сообщили лишь, что комиссию возглавляет Аско Кивинук, ранее работавший в госцентре оборонных инвестиций», — говорится в сообщении.

По словам Кивинука, в комиссию входят представители разных министерств и ведомств, но имена членов комиссии не разглашаются.

Также сообщается, что уже на следующей неделе комиссия представит юридический анализ планов демонтажа советских памятников.

Аргументируя важность секретности, министр госуправления Рийна Солман напомнила, что в Нарве сожгли экскаватор, который помогал демонтажу советской гаубицы. «Становится ясно, что секретность здесь вполне обоснована», — отметила она.

Также отметила, что члены комиссии могут подвергнуться угрозам и опасностям, поэтому эстонское государство должно защитить их и дать им возможность работать спокойно.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты от сноса. Позднее городские власти заявили в соцсетях, что информация о демонтаже памятника является ложной, и призвали не вестись на провокации.

Ранее, 3 августа, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после демонтажа памятника в рижском Парке Победы монумент будет разобран и утилизирован. 14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.

Предполагается, что комплекс памятников будет разобран по частям, а затем утилизирован, так как «Музей оккупации» не признал ни один из фрагментов памятника художественной ценностью.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. При этом премьер-министр страны Кая Каллас отметила, что каждым мемориалом необходимо заниматься отдельно.

25 июля в Киеве жители создали петицию, целью который обозначено демонтирование памятника советской партизанке Зое Космодемьянской. Для того чтобы власти города рассмотрели петицию, она должна набрать более 6 тыс. подписей.

Как обосновал свою инициативу автор петиции, памятник Космодемьянской должен быть демонтирован про причине того, что он установлен «лицу, не причастному к развитию Киева, которое не является выдающейся персоной, а является лишь очередным советским инструментом пропаганды».

Ранее, в июле, петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским.

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