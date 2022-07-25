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Жители Киева начали сбор подписей за снос памятника Зое Космодемьянской

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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В Киеве жители создали петицию, целью который обозначена демонтирование памятника советской партизанке Зое Космодемьянской. На сайте городского совета уже 103 человека поддержали эту инициативу.

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«Демонтировать памятник Зое Космодемьянской, расположенный на улице А. Гончара, 74а», — сообщается в тексте петиции.

Как обосновал свою инициативу автор петиции, памятник Космодемьянской должен быть демонтирован про причине того, что он установлен «лицу, не причастному к развитию Киева, которое не является выдающейся персоной, а является лишь очередным советским инструментом пропаганды».

Для того, чтобы власти города рассмотрели петицию, она должна набрать более 6 тыс. подписей.

Ранее, 21 июля, глава минкультуры Украины Александр Ткаченко со ссылкой на опрос приложения «Дия» рассказал, что подавляющее большинство украинцев проголосовали за изменение символики на монументе Родина-мать в Киеве. По его словам, граждане Украины хотели бы заменить герб СССР, высеченный на памятнике, на государственный. Уточняется, что за замену герба СССР на трезубец проголосовали 85% респондентов.

Ранее в июле петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Автор петиции считает, что такой памятник приобретет популярность среди туристов и, кроме того, это покажет, что «Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество».

24 июля сообщалось, что во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать. Предложения снести памятник появились еще в 2007 году, в 2016-м местные депутаты заявили, что его наличие противоречит закону о декоммунизации.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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