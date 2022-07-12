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Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера

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Фото: Commons.wikimedia.org/mramorn
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Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В тексте петиции на сайте украинского президента говорится о том, что Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре.

«Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива», — говорится в сообщении.

Автор петиции считает, что такой памятник приобретет популярность среди туристов и, кроме того, это покажет, что «Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество». Таким образом, по мнению автора петиции, украинцы будут в выигрыше сразу по нескольким пунктам.

Херрингтон — американский актер, более известный по съемкам в порнофильмах. Погиб в 2018 году в ДТП.

24 июля сообщалось, что во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, который был открыт в 1970 году.

Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать. Предложения снести памятник появились еще в 2007 году, в 2016 году местные депутаты заявили, что существование памятника противоречит закону о декоммунизации.

22 марта стало известно о том, что в Ужгороде Закарпатской области Украины демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия воссоединения страны с Россией. Уточняется, что сначала памятник облили красной краской, а уже потом демонтировали. Мемориальная доска была установлена в 1954 году.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.

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