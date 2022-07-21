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Украинцы выступили за замену герба СССР на монументе Родина-мать на трезубец

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sergii Kharchenko
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Подавляющее большинство украинцев проголосовали по изменению символики на монументе Родина-мать в Киеве и высказались за замену герба СССР на государственный. Об этом 21 июля сообщил глава минкультуры Украины Александр Ткаченко со ссылкой на опрос приложения «Дия».

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«Цифры говорят сами за себя — этот опрос стал вторым по вовлеченности опрошенных в «Дие», в котором приняли участие около 780 тыс. человек», — подчеркнул он важность голосования в Telegram-канале.

За замену герба СССР на трезубец проголосовали 85% респондентов.

Предложения убрать советский герб с памятника в Киеве предлагали в 2020 году в рамках процесса декоммунизации.

Ранее в июле петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Автор петиции считает, что такой памятник приобретет популярность среди туристов и, кроме того, это покажет, что «Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество».

24 июля сообщалось, что во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать. Предложения снести памятник появились еще в 2007 году, в 2016-м местные депутаты заявили, что его наличие противоречит закону о декоммунизации.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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