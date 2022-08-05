Суда с украинским зерном покинули порты Черноморска и Одессы

Суда Rojen и Navistar с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы. Об этом сообщает 5 августа Al Jazeera.

Ожидается, что после захода в территориальные воды Турции суда пройдут проверку представителями Совместного координационного центра (СКЦ).

Накануне стало известно, что СКЦ в Стамбуле согласовал отправку трех судов с грузом зерна из портов Одессы и Черноморска. Отмечалось, что 58 тыс. т кукурузы будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по экспорту зерна через Черное море.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 26 т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута — в Ливан.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения «продуктовой сделки». Как отметил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода судов.

Как отмечал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение четырех-шести недель может достигнуть 3 млн т в месяц.

О завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины сообщило минобороны Турции 29 июля.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.