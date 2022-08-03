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Додон раскритиковал планы властей Молдавии по экономии газа

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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Планы властей Молдавии по экономии газа могут привести к уничтожению граждан страны и госучреждений. Об этом 3 августа заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон.

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«[Президент Молдавии] Майя Санду и ПДС (правящая партия. — Ред.) готовы окончательно уничтожить государственные учреждения, общество, образование, людей. За глупость этих политических марионеток старики и дети Молдовы должны тяжело расплачиваться», — написал он в своем Telegram-канале.

Додон пояснил, что план экономии газа включает в себя снижение температуры теплоносителя до 10% при соблюдении минимальных нормативных значений, отключение уличного освещения в ночное время, а также организацию процесса обучения в режиме онлайн. По мнению властей, эти и ряд других мер позволят сэкономить десятки миллионов куб. м газа.

«Никогда еще страной не руководили с такой некомпетентностью и безответственностью. Экономить за счет здоровья и безопасности людей способны только бездушные и равнодушные к страданиям граждан люди. Видно, Майе Санду проще дать людям замерзнуть и сидеть в темноте, чем договориться о цене на газ и обеспечить спокойствие в стране», — заключил бывший глава государства.

1 августа глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», составит для АО компании $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

До этого, 19 июля, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности на фоне запрета российских новостных программ.

С 1 июня в Молдавии на 30% повысился тариф на газ для конечных потребителей.

В конце октября 2021 года Молдавия договорилась с российским «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну. Тогда отмечалось, что стороны достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, аудита долга компании «Молдовагаз» и необходимости последующих переговоров для установления календарного плана расчета.

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