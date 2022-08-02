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Киев призвал ООН закрыть небо над украинскими АЭС

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Над атомными электростанциями на Украине должна быть введена бесполетная зона. С таким призывом к Организации Объединенных Наций (ООН) обратился 2 августа заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий

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«Нужны решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне. Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями Украины, предоставить системы ПРО», — указал Точицкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее в марте президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял о необходимости закрыть небо над Украиной, объяснив это тем, что на земле украинские военные смогут противостоять Вооруженным силам России. Однако Генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 марта отметил, что альянс не будет вводить бесполетную зону над Украиной.

7 марта госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что создание бесполетной зоны над Украиной неминуемо приведет к прямой конфронтации с Россией, а Штаты заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на украинской территории.

17 марта Парламент (сейм) Литвы единогласно принял резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной, чтобы «гражданское население могло безопасно выехать из зон военных действий и территорий, контролируемых Российской Федерацией». Отмечалось что бесполетная зона должна быть создана в том числе над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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