Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Аляски

У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS) в понедельник, 1 августа.

Эпицентр стихии находился в 54 км к северо-востоку от города Акутан, где проживает около 1,5 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 52 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

13 июня землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Канаде. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.