Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве и Подмосковье из-за грозы введен «желтый» уровень опасности
Мир
Папа Римский заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом
Мир
Более 80 плененных боевиков с «Азовстали» этапированы в Суходольск
Мир
В конгрессе США обеспокоились опустошением нефтяных резервов страны
Мир
Украинские войска за сутки три раза обстреляли ЛНР
Мир
Роботы-полицейские с ИИ «заступили на службу» в японском аэропорту
Мир
В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными
Мир
Военные РФ приступили к доставке партии лекарств жителям Харьковской области
Мир
Трамп обвинил конгресс в угрозе его участию в новых выборах президента США
Экономика
В РФ зарегистрировали 75 групп товаров по параллельному импорту

В Канаде произошло землетрясение магнитудой 4,6

0
Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Horst Mahr
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Канаде. Об этом 13 июня сообщил телеканал CTV News.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 5 км.

Эпицентр землетрясения находился в 190 км к западу от населенного пункта Порт-Харди.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, пишет НСН. Угроза цунами не объявлялась.

Неделю назад примерно в том же районе сейсмологи фиксировали подземные толчки силой в 5,1 балла.

11 июня в турецком городе Анталья на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,1. Как отмечает телеканал «Звезда», очаг залегал на глубине 14,2 км.

8 июня землетрясение интенсивностью 8 баллов произошло на Байкале. Колебания земной поверхности были зафиксированы в 17 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В областном центре ощущалось 5 баллов, отмечает сайт kp.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022