В Канаде произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Канаде. Об этом 13 июня сообщил телеканал CTV News.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 5 км.

Эпицентр землетрясения находился в 190 км к западу от населенного пункта Порт-Харди.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, пишет НСН. Угроза цунами не объявлялась.

Неделю назад примерно в том же районе сейсмологи фиксировали подземные толчки силой в 5,1 балла.

11 июня в турецком городе Анталья на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,1. Как отмечает телеканал «Звезда», очаг залегал на глубине 14,2 км.

8 июня землетрясение интенсивностью 8 баллов произошло на Байкале. Колебания земной поверхности были зафиксированы в 17 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В областном центре ощущалось 5 баллов, отмечает сайт kp.ru.