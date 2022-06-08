У поселка Большое Голоустное в акватории Байкала произошло землетрясение в 8,3 балла

Землетрясение интенсивностью восемь баллов произошло на Байкале в среду, 8 июня. Об этом сообщает МЧС России по Иркутской области.

Колебания земной поверхности были зафиксированы в 20:25 (15:25 мск) в акватории озера Байкал — в 17 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В настоящее время специалистами проводится обследование территорий населенных пунктов.

Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева отметила, что в Иркутске в это время произошло землетрясение магнитудой около 5,2 балла.

Так, жители города, ощутившие вечером подземные толчки, поделились в соцсетях видеокадрами о том, как они переживали последствия землетрясения в своих квартирах. На одной из видеозаписей видно, как у жильцов одного из домов интенсивно раскачивается люстра.

До этого землетрясение магнитудой 3,5 произошло 15 апреля в Ольхонском районе Иркутской области. Эпицентр землетрясения залегал в 15 км от населенного пункта Зама. Интенсивность в эпицентре составила 4,8 балла. Подземные толчки силой в три балла ощутили жители поселка Онгурен.