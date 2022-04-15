Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Иркутской области

В Ольхонском районе Иркутской области на Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Эпицентр землетрясения залегал в 15 км от населенного пункта Зама. Интенсивность в эпицентре составила 4,8 балла. Подземные толчки силой в 3 балла ощутили жители поселка Онгурен.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры не было, отмечает REGNUM.

14 апреля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Бурятии. Местные службы спасения держат ситуацию на контроле. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.