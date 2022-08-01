НАТО выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности в Косово

Североатлантический альянс готов вмешаться при угрозе стабильности на севере Косово. Такое заявление 1 августа опубликовало представительство миссии НАТО «Силы для Косово» (KFOR) в социальной сети Twitter.

«Общая ситуация с безопасностью в северных муниципалитета Косово [продолжает оставаться] напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность [в регионе] будет поставлена под угрозу», — говорится в коммюнике KFOR.

Кроме того, KFOR призывает стороны конфликта возобновить переговоры и подчеркивает важность их продолжения для установления мира и безопасности в регионе, говорится в публикации.

31 июля сербская газета «Данас» разместила сообщение о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Жителей предупредили не выходить из домов и держаться подальше от окон.

В ответ на ситуацию президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он подчеркнул, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

Около 18:15 по местному времени (19:15 мск) косоварская полиция частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии.

Кроме того, сербский портал «Новости» рассказал о том, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В тот же день портал Exit News сообщил о том, что сербы, проживающие в северной части Косова и Метохии, начали акции протеста. В ответ на выступления косоварские власти выдвинули в район проведения протестов вооруженные подразделения Сил для Косова (KFOR, СДК). Очевидцы подтвердили эту информацию, предоставив кадры выдвижения косоварского спецназа.

По сообщению от молдавского телеканала TV8, контингент НАТО в регионе был приведен в боевую готовность. Кроме того, в северных муниципалитетах региона мобилизовали полицейские подразделения.

Тогда же издание Albanian Daily News сообщило о стрельбе на севере Косово и Метохии. В результате перестрелки был ранен один полицейский и два гражданских.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.