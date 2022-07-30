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Киев захотел эвакуировать 220 тыс. человек с подконтрольной части Донбасса

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что власти страны намерены организовать обязательную эвакуацию населения той части Донбасса, которая пока контролируется Киевом.

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Как рассказала Верещук 30 июля, в упомянутых регионах отсутствует газо- и электроснабжение, вследствие чего отопление домов в тех районах представляется невозможным.

«33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тыс. детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — цитирует слова вице-премьера агентство УНИАН.

По предварительным данным, речь может идти о порядка 220 тыс. человек.

Верещук также подчеркнула, что в случае отказа от эвакуации каждый гражданин обязан будет подписать документ, согласно которому он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.

Ранее, 28 июля, появилась информация о том, что из-за банкротства «Нафтогаза» украинцам посоветовали вязать свитера, теплые носки и заклеивать окна к зиме. Такие советы были даны из-за того, что у правительства Украины существует ряд сложностей в вопросе закупки газа для отопительного сезона, а страны Европы не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы. От прямых закупок российского топлива Киев отказался еще в 2015 году, перекупая российский газ у европейцев.

26 июля «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у правительства своей страны субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В холдинге отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

В свою очередь, 22 июля депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. По его мнению, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа».

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