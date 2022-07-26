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Украинский «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Компания «Нафтогаз Украины» 26 июля официально объявила о дефолте по еврооблигациям.

В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги по облигациям, что означает дефолт.

Как в этот день писало украинское издание Страна.ua, кабмин Украины запретил компании платить по еврооблигациям. Ранее держатели еврооблигаций «Нафтогаз Украины» не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.

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