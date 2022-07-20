СМИ сообщили о просьбе «Нафтогаза» выделить около $5 млрд на закупку газа

«Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. Об этом 20 июля сообщает «РБК-Украина».

Компания полагает, что для решения вопрос по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

«Госкомпания направила соответствующее письмо кабинету министров», — уточняет издание.

Руководство «Нафтогаза» полагает, что привлечение подобных сумм на внешних и внутренних рынках невозможно на сегодняшний день, поэтому предлагает правительству начать финансирование закупки газа непосредственно из бюджета. Для этого необходимо увеличить уставный капитал госкомпании на 150 млрд гривен.

16 июля стало известно, что кредиторам «Нафтогаза» рекомендовали отказать компании в просьбе о заморозке долгов. Как отмечало Reuters, нефтезаговая компания попросила своих кредиторов приостановить выплату долгов на два года в связи с действующей ситуацией на Украине.

От «Нафтогаза» потребовали полного погашения облигаций со сроком погашения на следующей неделе, а также дополнительной выплаты купонов по действующим до 2024 года облигаций. Сумма выплат составляет $335 млн.

13 июня правительство Украины запретило экспорт угля, газа и мазута местной добычи. На этот перечень товаров были установлены нулевые квоты. 7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет вынуждена временно прекратить поставки газа и угля другим странам с наступлением холодов.

«Нафтогазу Украины» поручили обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд кубометров газа в хранилищах.