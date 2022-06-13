Кабмин Украины запретил экспорт угля, газа и мазута

Правительство Украины запретило экспортировать уголь, мазут и газ местной добычи. Об этом 13 июня говорится в сообщении на сайте кабмина.

Постановление вступило в силу со дня публикации.

Документом дополняется перечень товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год». На данные энергоносители установлены нулевые квоты.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет вынуждена временно прекратить поставки газа и угля другим странам с наступлением холодов. Внутренняя добыча будет направлена на нужды граждан.

В тот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с конца февраля текущего года добыча угля на государственных шахтах сократилась примерно на треть. Он посоветовал готовиться к суровым реалиям предстоящей зимы.

Кроме того, украинское правительство поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд кубометров газа в хранилищах. Как уточнил Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд кубометров газа и «сразу начала закачку».

В минувшем году на Украине наблюдался дефицит угля. Эксперты и депутаты заявляли о тяжелейшем энергетическом кризисе. При этом Зеленский отмечал, что государство успешно справляется с вызовом нехватки угля. По его словам, не соответствует действительности и информация о веерных отключениях электроэнергии в стране в текущем отопительном сезоне.