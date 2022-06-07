Добыча угля на Украине упала на треть

Добыча угля на государственных шахтах Украины сократилась примерно на треть с конца февраля текущего года. Об этом 7 июня сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, к началу нового отопительного сезона в стране объем угля на складах планируется довести до «минимум 2 млн т».

«Нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой», — сказал Шмыгаль.

Украинское правительство поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд кубометров газа в хранилищах. Как уточнил Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд кубометров газа и «сразу начала закачку».

В ноябре 2021 года США начали поставлять уголь на Украину в рамках контрактов, заключенных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания).

В минувшем году на Украине наблюдался дефицит угля. Эксперты и депутаты заявляли о тяжелейшем энергетическом кризисе. При этом президент страны Владимир Зеленский отмечал, что государство успешно справляется с вызовом нехватки угля.