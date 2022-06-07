Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС поблагодарил Черногорию за запрет на пролет самолета Лаврова
Мир
Украинские националисты устроили пожар и уничтожили более 50 тыс. т зерна
Экономика
Минфин США сообщил о желании сохранить поток нефти РФ на мировые рынки
Общество
Вован и Лексус пожертвовали награду Национальной премии жителям Донбасса
Политика
ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
ЦБ повысил порог на переводы россиянами денег за рубеж до $150 тыс.
Общество
Около 200 ресторанов McDonald's откроются в РФ под новым именем до конца июня
Мир
ВСУ выпустили по Горловке четыре ракеты из «Урагана» и 10 из «Града»

Добыча угля на Украине упала на треть

Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что добыча угля в стране упала на треть
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Добыча угля на государственных шахтах Украины сократилась примерно на треть с конца февраля текущего года. Об этом 7 июня сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Земля изобилия: каким потенциалом обладают ДНР и ЛНР
В республиках Донбасса богатый чернозем, залежи полезных ископаемых и развитая промышленность

По его словам, к началу нового отопительного сезона в стране объем угля на складах планируется довести до «минимум 2 млн т».

«Нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой», — сказал Шмыгаль.

Украинское правительство поручило компании «Нафтогаз» обеспечить наличие к началу зимы минимум 19 млрд кубометров газа в хранилищах. Как уточнил Шмыгаль, прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд кубометров газа и «сразу начала закачку».

В ноябре 2021 года США начали поставлять уголь на Украину в рамках контрактов, заключенных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания).

В минувшем году на Украине наблюдался дефицит угля. Эксперты и депутаты заявляли о тяжелейшем энергетическом кризисе. При этом президент страны Владимир Зеленский отмечал, что государство успешно справляется с вызовом нехватки угля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022