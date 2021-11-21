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Украина получила первую партию угля из США

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Первый из семи кораблей с углем прибыл на Украину из США в рамках контрактов, заключенных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания). Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Уточняется, что судно класса «Панамакс» прибыло в порт «Южный» в Одесской области. По информации компании, топливо направят на государственные тепловые электростанции (ТЭС) ПАО «Центрэнерго». Объем первой партии составил 60,5 тыс. т.

На сегодняшний день ДТЭК заключила договоры с международными партнерами о поставках семи судовых партий угля. Две из них будут прибудут из Колумбии, еще пять — из Соединенных Штатов.

«Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тыс. т, в итоге суммарный объем поставок — почти 470 тыс. т», — сказано в сообщении пресс-службы.

Все партии, как ожидается, прибудут на Украину с ноября 2021 года по январь 2022 года. Следующая партия поступит в ноябре, четыре — в декабре, и одна — в январе.

Импорт угля — временная мера для покрытия дефицита топлива, а использование угля, добытого на территории Украины, остается в приоритете, подчеркнули в ДТЭК.

На Украине наблюдается дефицит угля. Эксперты и депутаты заявляют о тяжелейшем энергетическом кризисе. При этом президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что государство успешно справляется с вызовом нехватки угля. Он заверил, что в ближайшее время в порты страны прибудут семь судов «Панамакс», и этот доставленный морем уголь вместе с тем, что добывается на самой Украине, «полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца года».

14 ноября на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Отмечалось, что не работают 14 энергоблоков, что является антирекордом. Еще шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего три блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

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