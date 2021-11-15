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Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

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Киев не закупает уголь у самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

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«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые каналы под разным соусом это осуждают, хотя, на мой взгляд, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к энергетической независимости Украины», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам украинского лидера, не соответствует действительности и информация о веерных отключениях электроэнергии в стране в текущем отопительном сезоне.

«Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что государство успешно справляется с вызовом дефицита угля. Он заверил, что в ближайшее время в порты страны прибудут семь судов «Панамакс» и этот доставленный морем уголь вместе с тем, что добывается на самой Украине, «полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца года».

По данным диспетчера «Укрэнерго», на 14 ноября, простаивают 90% мощностей государственных ТЭС украинской компании «Центрэнерго». При этом 60% мощностей простаивают из-за нехватки угля, сообщает «УНИАН». Отмечается, что не работают 14 энергоблоков, что является антирекордом.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

5 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенкочто заявил, что стоимость импортного угля достигает $300 за 1 т. В ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн т угля, добавил он.

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